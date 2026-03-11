Da mercoledì 11 marzo 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospita la rappresentazione di

Il Teatro delle Muse di Ancona ospita da oggi, mercoledì 11 marzo 2026, fino al prossimo sabato e domenica la rappresentazione di Sabato, domenica e lunedì, opera immortale di Eduardo De Filippo. Sul palco si incontrano Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma per interpretare le complesse dinamiche familiari che esplodono attorno al classico pranzo domenicale. La regia di Luca De Fusco trasforma la commedia in un’analisi pungente sulla necessità del dialogo e della cura reciproca tra i coniugi Rosa e Peppino. L’opera, sospesa tra ironia e tensione cechoviana, non promette un lieto fine scontato ma lascia spazio a una libera interpretazione del finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eduardo ad Ancona: il pranzo domenicale che cura le ferite

Famiglia Scarpetta: don Eduardo (al centro a destra), Rosa De Filippo (al centro a sinistra), Domenico detto Mimì figlio d’ ‘o rre (a sinistra), e Vincenzo detto Vicenzino (a destra). Napoli, 1890 facebook