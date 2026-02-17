Venezia saluta il Carnevale 2026 | la sfilata della Maria celebra arte storia e spirito olimpico lungo il Canal Grande

Venezia si prepara a chiudere il Carnevale 2026 dopo la sfilata della Maria, che ha celebrato arte, storia e lo spirito olimpico lungo il Canal Grande. La manifestazione, guidata da Martine Diop Bullo, ha portato in strada costumi colorati e maschere elaborate, attirando molti spettatori e turisti. La sfilata ha rappresentato un momento di festa che dura ormai quasi un mese, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esplosione di tradizione e creatività.

Un Tripudio di Colori e Tradizione: Venezia Saluta il Carnevale con la Sfilata della Maria 2026. Martedì Grasso ha sancito la chiusura del Carnevale di Venezia 2026 con la sfilata della Maria, Martine Diop Bullo, un evento che ha trasformato la città lagunare in un palcoscenico diffuso per quasi un mese, attirando visitatori da tutto il mondo. L’edizione 2026, intitolata “Olympus – alle origini del gioco”, ha celebrato lo spirito olimpico e le radici culturali della Serenissima. La Sfilata della Maria: Un Rito di Bellezza e Continuità. La sfilata della Maria, momento culminante del Carnevale veneziano, si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza San Marco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carnevale 2026, la spettacolare sfilata sul Canal Grande a VeneziaVenezia si anima già con il Carnevale.

Martedì grasso, si chiude il Carnevale con la sfilata della Maria 2026Martine Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026, ha attraversato ieri piazza San Marco durante la sfilata di martedì grasso, chiudendo ufficialmente le celebrazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.