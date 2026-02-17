Venezia saluta il Carnevale 2026 | la sfilata della Maria celebra arte storia e spirito olimpico lungo il Canal Grande
Venezia si prepara a chiudere il Carnevale 2026 dopo la sfilata della Maria, che ha celebrato arte, storia e lo spirito olimpico lungo il Canal Grande. La manifestazione, guidata da Martine Diop Bullo, ha portato in strada costumi colorati e maschere elaborate, attirando molti spettatori e turisti. La sfilata ha rappresentato un momento di festa che dura ormai quasi un mese, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esplosione di tradizione e creatività.
Un Tripudio di Colori e Tradizione: Venezia Saluta il Carnevale con la Sfilata della Maria 2026. Martedì Grasso ha sancito la chiusura del Carnevale di Venezia 2026 con la sfilata della Maria, Martine Diop Bullo, un evento che ha trasformato la città lagunare in un palcoscenico diffuso per quasi un mese, attirando visitatori da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata "Olympus – alle origini del gioco", ha celebrato lo spirito olimpico e le radici culturali della Serenissima. La Sfilata della Maria: Un Rito di Bellezza e Continuità. La sfilata della Maria, momento culminante del Carnevale veneziano, si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza San Marco.
Carnevale 2026, la spettacolare sfilata sul Canal Grande a Venezia
Martedì grasso, si chiude il Carnevale con la sfilata della Maria 2026. Martine Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026, ha attraversato ieri piazza San Marco durante la sfilata di martedì grasso, chiudendo ufficialmente le celebrazioni.
Carnevale di Venezia, Brugnaro: Celebrati i valori universali dello sport. VENEZIA – Nel segno dei cinque cerchi e dello spirito olimpico, Venezia ha vissuto un Carnevale tra mito, sport e tradizione in un'unica, grande, celebrazione collettiva.
Carnevale di Venezia 2026: il successo del programma diffuso. Brugnaro: Venezia ha celebrato i valori universali dello sport nel segno della sua tradizione millenaria. Nel segno dei cinque cerchi e dello spirito olimpico, Venezia ha vissuto un Carnevale tra mito, sport e tradizione in un'unica, grande, celebrazione collettiva. Mentre l'Italia ha accolto campioni da tutto il mondo.
Martine Diop Bullo, Maria del Carnevale Venezia 2026, sta attraversando il Canal Grande! Tra poco sarà presentata ufficialmente al pubblico sul palco di Piazza San Marco.
