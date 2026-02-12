Civitanovese c’è tanta voglia di riscatto A Monte San Giusto bisogna fare risultato
La Civitanovese si prepara alla difficile trasferta di domenica contro la Sangiustese. Dopo alcune prestazioni deludenti, i giocatori si sono allenati sul sintetico, cercando di ritrovare fiducia e ritmo. La squadra sa che servono punti pesanti per uscire dalla crisi e si concentra sulla partita di Monte San Giusto, dove bisogna fare risultato per risollevare il morale.
Allenamento sul sintetico per la Civitanovese, in vista della sfida di domenica in casa della Sangiustese. La truppa agli ordini del tecnico Daniele Marinelli, che dovrà scontare altre due giornate di stop, ieri si è ritrovata al Rione Risorgimento per preparare il match che si giocherà su un altro sintetico, quello di Villa San Filippo (inizio alle 15). Per l’occasione, rientreranno dalla squalifica D’Ancora e Lorenzoni, mentre Piccinin è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo. Ieri hanno dovuto fare i conti con alcuni piccoli guai fisici Malaccari e Martiarena, tuttavia non si tratta di situazioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Civitanovese Monte San Giusto
Monte San Giusto, si dimette il medico appena assunto: 1.600 pazienti restano senza dottore. Ecco cosa vuole ora fare l'Ast
A Monte San Giusto, il medico appena assunto si è dimesso, lasciando circa 1.
Calcio Serie C. Pianese, tanta voglia di riscatto. Domani arriva il Forlì. Carica Masetti: "Non possiamo abbassare la guardia»
Ultime notizie su Civitanovese Monte San Giusto
Argomenti discussi: ECCELLENZA. Gol e pareggio tra Civitanovese e Montefano; Inutile piangerci addosso, torneremo a gioire; Civitanova in Love: una settimana all’insegna dell’amore; VIS CIVITANOVA. Biancucci: Ci rialzeremo tutti insieme.
Calcio. Civitanovese, vittoria importante. Ma adesso serve dare continuità»Visciano dopo il successo sul campo dell’Urbania: Ora pensiamo al Montefano, un’altra gara difficile. sport.quotidiano.net
Veduta panoramica lago d'Orta con ISOLA di SAN GIULIO. Visto da Monte SAN GIULIO fraz di Pella prov di Novara - facebook.com facebook
Monica Crestini non è più comandante della Polizia Locale di Monte San Savino x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.