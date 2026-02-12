Civitanovese c’è tanta voglia di riscatto A Monte San Giusto bisogna fare risultato

La Civitanovese si prepara alla difficile trasferta di domenica contro la Sangiustese. Dopo alcune prestazioni deludenti, i giocatori si sono allenati sul sintetico, cercando di ritrovare fiducia e ritmo. La squadra sa che servono punti pesanti per uscire dalla crisi e si concentra sulla partita di Monte San Giusto, dove bisogna fare risultato per risollevare il morale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.