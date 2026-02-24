Caserta presentata la XIX edizione della Fiera Agricola 2026 all’ITS Guido Carli

La presentazione della XIX edizione della Fiera Agricola 2026 all’I.T.S. Guido Carli è stata causata dal desiderio di valorizzare le produzioni locali e promuovere l’agricoltura sostenibile. Gli organizzatori hanno spiegato che l’evento si concentrerà su incontri tra agricoltori, esperti e studenti, con spazi dedicati alle tradizioni e alle innovazioni. La manifestazione si terrà a fine mese e coinvolgerà diverse aziende del territorio.

Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all'I.T.S. Guido Carli nel segno del claim "Vivere bene tra saperi e sapori". Si è svolta ieri, presso l'I.T.S. Guido Carli di Casal di Principe, la conferenza stampa di presentazione della XIX edizione di Fiera Agricola, in programma dal 6 all'8 marzo 2026 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta. · Prof.ssa Giovanna Battipaglia - Presidente del Corso di Studio in Scienze Agrarie e Forestali (SAF) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli · Geom. Aniello Della Valle — Presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Caserta