Guida al weekend | i 10 eventi da non perdere questa settimana

Il weekend si anima con molte iniziative: musica dal vivo, spettacoli teatrali e feste di Carnevale. Venerdì sera, un concerto free nel centro città attira tanti giovani, mentre sabato pomeriggio i bambini possono divertirsi con laboratori creativi al parco. Alla fiera di Piazza Costituzione, gli appassionati di vino e sport trovano espositori e degustazioni. Le strade si riempiono di eventi per tutte le età, offrendo tante opportunità di svago e incontro. La città si prepara a vivere tre giorni intensi e pieni di sorprese.

Lella Costa, Angela Baraldi, Gabriele Muccino, Gazebo Penguins. Ma anche musica barocca, teatro per i più piccoli, live nei club e ben due fiere in una! Dal venerdì alla domenica tutto è concesso: serate musicali, teatro da ridere e teatro per riflettere, ancora feste di Carnevale, spettacoli per i più piccoli, una fiera dedicata allo sport e al tempo libero e un'altra fiera (sempre nei padiglioni di Piazza Costituzione) dedicata al vino e al mangiare sano. Insomma, una bella lista di cose da fare a Bologna. Che si sommano alle mostre e alla programmazione di musei e luoghi di cultura e divertimento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimanaEcco la guida al weekend a Ferrara e provincia, con gli eventi più interessanti da non perdere nel fine settimana. GTA 5 ONLINE: WEEKLY UPDATE NOVMENBER 2025 (TRIPLE MONEY, FREE VEHICLES, BONUS MONEY, AND MORE.) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere nel fine settimana di San Valentino; Guida agli eventi del weekend (13 – 15 febbraio); Carnevale e San Valentino: gli eventi in grado di rendere unico il weekend lecchese; Guida agli appuntamenti del weekend: festa di San Valentino, anche il vintage è dedicato all’amore. Nel weekend il meteo migliora e anima il capoluogo siciliano con spettacoli, mostre ed esperienze da condividere. Ecco la nostra guida. ' https://www.balarm.it/HrT5 facebook Controlli stradali nel weekend: una denuncia per guida in stato di ebbrezza x.com