Trump-Iran venti di guerra | la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo Nyt | Evacuate le basi Usa in Medio Oriente

La portaerei più grande al mondo si trova ora nel Mar Mediterraneo, alimentando tensioni tra Stati Uniti e Iran. Dopo l’ultimatum di Donald Trump, che ha dato agli Ayatollah dieci giorni per negoziare, si temono ripercussioni militari. Il Dipartimento della Difesa americano ha anche consigliato di evacuare le basi in Medio Oriente, aumentando il timore di un’escalation. La situazione si fa più complessa, mentre le forze si preparano a eventuali sviluppi.
Inizia a correre il cronometro di una potenziale crisi in Iran. Dopo l’ultimatum lanciato ieri dal presidente americano Donald Trump, che dal palco del Board of Peace ha concesso agli Ayatollah solo dieci giorni per un accordo definitivo, la risposta militare americana inizia a prendere forma. La USS Gerald R. Ford, ovvero la portaerei più grande del mondo, è entrata ufficialmente nel Mar Mediterraneo. E i siti online specializzati nel tracciamento del traffico navale indicano che il cacciatorpediniere USS Mahan, classe Arleigh Burke e parte del gruppo d’attacco della portaerei Ford, è in transito attraverso lo Stretto di Gibilterra.🔗 Leggi su Open.online
Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini
Argomenti discussi: Sul Golfo venti di guerra: Trump sta preparando un attacco contro l’Iran; Trump attaccherà l'Iran. Venti di guerra su Teheran (per spingere sui negoziati); Trump: 'Cambio di regime in Iran? Sarebbe la cosa migliore'; Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione.
Usa-Iran, esercito pronto ma Trump non decide: crescono i venti di guerra. Possibile attacco nel weekendPentagono in assetto operativo, rafforzata la presenza militare americana in Medio Oriente mentre i negoziati sul nucleare restano in bilico ... laprovinciadivarese.it
Trump: 'Il board vigilerà sull'Onu, soldati di cinque Paesi a Gaza''Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con Teheran'. Il presidente Trump alla riunione inaugurale: 'Il Board of peace vigilerà che l'Onu funzioni'. Poi: 'Non mi interessa del Nobel, voglio salva ... ansa.it
Trump ha dispiegato in medio oriente un imponente assetto per una eventuale operazione contro l’Iran. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha “al massimo 10-15 giorni” per accettare un accordo sul programma nucleare e sui missili x.com
