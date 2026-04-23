Nelle ultime ore, le tensioni tra le forze militari e le autorità iraniane sono aumentate, con il blocco di 31 navi da parte del Centcom e stime che indicano almeno sei mesi necessari per sminare lo stretto di Hormuz. Nel frattempo, un alto ufficiale della marina è stato rimosso da un membro del governo, secondo fonti ufficiali, con motivazioni che riguardano presunti rapporti con l’ex presidente. La situazione rimane sotto stretta osservazione, anche dopo la fine delle ostilità.

Roma, 23 aprile 2026 - Anche con la fine della guerra, senza le minacce Pasdaran e il blocco navale Usa, lo Stretto di Hormuz non si aprirà tranquillamente al passaggio delle petroliere, infatti potrebbero servire sei mesi per sminare le acque in questione, ha scritto il Washington Post citando un briefing al Pentagono riservato ai membri della commissione Forze armate della Camera da un alto funzionario del Dipartimento della Difesa. Un ostacolo che lascerebbe elevati i prezzi elevati di benzina e petrolio anche molto dopo la pace. Il presidente Usa Donald Trump ha fretta di concludere, in un modo e nell’altro, anche perché le elezioni di midterm per il Congresso si avvicinano, anche se il tycoon ha negato a Fox News, sostenendo che vuole "ottenere un buon accordo per il popolo americano".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, diretta. “Almeno sei mesi per sminare Hormuz”. Centcom blocca 31 navi. Hegseth silura il capo della Marina, media: “Perché era troppo vicino a Trump e lo aveva scavalcato”

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