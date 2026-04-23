Guenther Steiner ha invitato pubblicamente Carlos Sainz a considerare un trasferimento dalla Williams a un team di alta classifica. La proposta si inserisce nel contesto delle strategie di mercato nel mondo della Formula 1, dove si discute di possibili cambi di piloti tra le scuderie. La comunicazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

"> Carlos Sainz nelle mire di Guenther Steiner: è ora di riflessioni strategiche. Carlos Sainz si trova in un momento cruciale della sua carriera, con Guenther Steiner che lo esorta a rimanere aperto a un potenziale trasferimento da Williams. La stagione di Formula 1 2026 è partita con grandi aspettative, ma Sainz ha già fatto i conti con un avvio difficile. Dopo una chiusura di stagione promettente nel 2025, in cui ha conquistato due podi, Sainz sperava di continuare su quella scia di successo. Il team Williams, sotto la guida di James Vowles, aveva scelto di concentrare gli sforzi sulle nuove regolazioni del 2026, sacrificando parte del progresso nella seconda metà del 2025.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guenther Steiner esorta Sainz a lasciare la Williams e unirsi a un team di punta.

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