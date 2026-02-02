Scomparso ad Agropoli | Luigi ritrovato a Salerno sta bene

Da salernotoday.it 2 feb 2026

Dopo cinque giorni di ricerche, Luigi Marchesani di Agropoli è stato ritrovato a Salerno. Le forze dell’ordine lo hanno fermato e ora sta bene. La figlia aveva dato l’allarme, ma fortunatamente l’uomo è stato ritrovato e sta bene.

Dopo cinque giorni è stato ritrovato a Salerno Luigi Marchesani di Agropoli: l'uomo sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine che avevano avviato le sue ricerche, dopo l'allarme lanciato dalla figlia. Non si conoscono le ragioni per cui si era allontanato da casa, ma è stato ritrovato ad ogni modo in buone condizioni di salute. "Si è risolta con un lieto fine la vicenda riguardante Luigi Marchesani. Il 45enne è stato rintracciato oggi a Salerno e sta bene", ha confermato il sindaco Antonio Mutalipassi. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

