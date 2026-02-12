Mattina da incubo per i pendolari | guasto a un treno ritardi fino a 90 minuti

Una mattina difficile per chi viaggia in treno nella zona di Milano. Alle 6.20, vicino alla stazione di Milano Centrale, un guasto ha bloccato un convoglio, causando ritardi fino a 90 minuti. Molti pendolari si sono ritrovati in ritardo e hanno dovuto aspettare più del previsto per riprendere il viaggio. La circolazione ferroviaria è rimasta rallentata per alcune ore, creando disagi su tutta la linea.

Il guasto intorno alle 6.20 ha causato fortissimi rallentamenti proprio nell'ora di punta. Sul posto i tecnici Mattina da incubo per i pendolari brianzoli. Alle 6.20 di giovedì 12 febbraio, nei pressi della stazione di Milano Centrale, un treno si è fermato a causa di un guasto. Un problema che ha causato forti rallentamenti su tutta la tratta. I rallentamenti sono in costante aumento. "La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è fortemente rallentata in prossimità di Milano Centrale a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 90 minuti per le relazioni in direzione Genova, Bologna, Venezia", si legge nella nota ufficiale delle 7.

Questa mattina i pendolari che viaggiano sulla linea Milano–Saronno hanno vissuto una mattinata difficile.

