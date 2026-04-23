Il Chelsea ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando l’allenatore attuale. Questa scelta si inserisce nella lunga serie di cambiamenti alla guida del club negli ultimi dieci anni, evidenziando una gestione caratterizzata da frequenti rotazioni. Nelle ultime settimane, altre squadre di alto livello hanno fatto modifiche simili al proprio staff tecnico, segnando un momento di continui aggiustamenti nel calcio professionistico.

L’esonero di Rosenior – il decimo allenatore in 10 anni per il Chelsea – è sintomatico della scarsa programmazione e lungimiranza che regna ormai in casa Blues. Pep Guardiola ci ha tenuto a rimarcare tale concetto in maniera indiretta, sottolineando come sia fortunato a essere nel club in cui si trova. Le parole di Guardiola. A Beanyaman Sports: Rosenior? Sono dispiaciut0. Sono abbastanza sicuro che sia un allenatore per quel livello. Ogni volta che succede qualcosa del genere, penso sempre a quanto sono fortunato, ancora una volta, a essere nel club in cui sono. Ho scelto il club giusto 10 anni fa. La continuità e la fiducia con le persone che lavorano qui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola: “Sono fortunato a essere al City, qui c’è continuità e fiducia”

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