Guardie giurate in protesta | 700 ore di ferie non godute e troppi rischi

Una delegazione di guardie giurate ha deciso di manifestare martedì 3 marzo 2026, alle 12, per protestare contro le 700 ore di ferie non usufruite e i rischi legati al loro lavoro. La protesta si svolgerà in un presidio, coinvolgendo i lavoratori della vigilanza privata che chiedono attenzione sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza. L’evento è stato comunicato pubblicamente e si terrà in un luogo ancora da definire.

Una rappresentanza dei lavoratori della vigilanza privata sarà in presidio martedì 3 marzo 2026, dalle ore 12.30, davanti alla Prefettura di Avellino. L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con la convocazione richiesta dalla Cgil di Avellino e dalla Filcams Cgil, che hanno sollecitato un incontro istituzionale per affrontare le criticità legate alla sicurezza e alla salute degli operatori Cosmopol, in particolare del comparto trasporto valori. Al centro della mobilitazione la condizione delle guardie particolari giurate impegnate nei servizi su mezzi blindati. Secondo quanto denunciato dal sindacato, i lavoratori avrebbero maturato mediamente circa 700 ore di ferie non godute che, pur richieste, non verrebbero pienamente concesse.