gli occhi della lince la sfida continua delle guardie giurate fra decisione e calma

Gli occhi della Lince, le guardie giurate, vigilano per mantenere l’ordine dopo il tramonto. La causa è l’aumento dei furti notturni in alcune zone della città. Con passi decisi e attenzione costante, pattugliano le strade vuote, pronti a intervenire in caso di emergenza. La loro presenza rassicura i residenti, che spesso si chiedono come siano in grado di mantenere la calma in situazioni delicate. La notte si apre con questa sfida quotidiana.

Al calar del sole la città cambia volto, si trasforma: le strade si svuotano, le luci dei negozi si spengono, il traffico diventa un lontano ricordo lasciando spazio al silenzio. Quello che non cambia è lo sguardo attento di chi, 24 ore al giorno, vigila con attenzione sui movimenti della città. Con l’arrivo della notte non si ferma il lavoro dell’istituto di vigilanza La Lince che prosegue il suo presidio del territorio, mentre tutti (o quasi) dormono. Un’attività che coinvolge 300 addetti, 220 guardie particolari giurate e 70 addetti ai servizi di sicurezza, un lavoro fatto di attenzione costante, responsabilità e decisioni rapide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Assalto a portavalori: urgente tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate"Questa mattina a Brindisi si sono diffuse le prime immagini dell’assalto a un portavalori avvenuto ieri.

Da Salerno parte la denuncia del Presidente Angpg Giuseppe Alviti per riduzioni in schiavitù delle guardie giurateDa Salerno, il presidente dell’Angpg Giuseppe Alviti denuncia condizioni di riduzione in schiavitù delle guardie giurate.

