Patrimoni illeciti rafforzata l’azione di contrasto | siglato accordo tra Procura generale e Guardia di finanza

È stato firmato un accordo tra la Procura generale di Reggio Calabria e la Guardia di finanza della Calabria per rafforzare le operazioni di contrasto ai patrimoni illeciti. La collaborazione mira a rendere più efficaci le indagini volte alla confisca di beni derivanti da attività criminali. La firma rappresenta un passo importante per migliorare la cooperazione tra le forze investigative e le autorità giudiziarie nella lotta contro l’illegalità patrimoniale.

Un accordo per rendere più efficaci le attività investigative finalizzate alla confisca dei patrimoni illeciti è stato siglato tra il procuratore generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, e il comandante regionale della Guardia di finanza per la Calabria, generale di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Bari, accusa: proventi illeciti, sequestri per circa 870mila euro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato della procura della Repubblica di Bari diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando... Contrasto alle speculazioni sui carburanti: la Guardia di Finanza sanziona due distributori«In particolare - riferisce la Guardia di Finanza di Piacenza - nel corso delle attività nei confronti di due impianti in provincia è stata... CONFISCHE PATRIMONIALI, A REGGIO CALABRIA RAFFORZATA L’ALLEANZA TRA PROCURA GENERALE E GUARDIA DI FINANZA Firmato un memorandum operativo per rendere più efficaci indagini e sequestri sui patrimoni illeciti, con tavoli tecnici e fo - facebook.com facebook Traghettopoli, fra gli indagati anche Francesco Greco, comandante della Guardia di Finanza al Sud x.com