Patrimoni illeciti rafforzata l’azione di contrasto | siglato accordo tra Procura generale e Guardia di finanza

Da reggiotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un accordo tra la Procura generale di Reggio Calabria e la Guardia di finanza della Calabria per rafforzare le operazioni di contrasto ai patrimoni illeciti. La collaborazione mira a rendere più efficaci le indagini volte alla confisca di beni derivanti da attività criminali. La firma rappresenta un passo importante per migliorare la cooperazione tra le forze investigative e le autorità giudiziarie nella lotta contro l’illegalità patrimoniale.

Un accordo per rendere più efficaci le attività investigative finalizzate alla confisca dei patrimoni illeciti è stato siglato tra il procuratore generale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, e il comandante regionale della Guardia di finanza per la Calabria, generale di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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