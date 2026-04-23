Guadagnini a terra | il violino da un milione salvo per un soffio

Durante un concerto a Lahti, il direttore Matthew Halls è entrato accidentalmente in contatto con il violino di Elina Vähälä, causando un lieve danno all'instrumento. L'episodio si è verificato mentre l'artista stava eseguendo una performance e il violino, valutato circa un milione di euro, è rimasto illeso grazie alla pronta reazione dell’artista. La scena è stata documentata da diversi spettatori presenti, e non ci sono state conseguenze per le parti coinvolte.

? Cosa sapere A Lahti il direttore Matthew Halls urta il violino di Elina Vähälä durante un concerto.. Lo strumento Guadagnini da un milione di dollari subisce solo una lieve scollatura.. Un violino del Settecento da un milione di dollari finisce a terra a Lahti, in Finlandia, dopo che il direttore d’orchestra Matthew Halls ha urtato accidentalmente lo strumento della solista Elina Vähälä durante un concerto. L’incidente, catturato dalle telecamere e diventato immediatamente virale sul web, ha provocato l’interruzione improvvisa della musica. Nel video si vede il momento esatto in cui lo strumento sfugge alle mani della musicista, lasciando spazio allo sconforto della professionista che si è coperta il volto con le mani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guadagnini a terra: il violino da un milione salvo per un soffio Notizie correlate Leggi anche: Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari: lo strumento cade a terra tra lo stupore – Video Serrapotamo salvo: quasi 1 milione per fermare il rischio idrogeologicoIl ripristino della funzionalità idraulica del torrente Serrapotamo è stato ufficialmente sancito oggi, giovedì 16 aprile 2026, con il sopralluogo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Finlandia, violino vola a terra durante concerto; Finlandia, direttore d'orchestra urta il violino da un milione di dollari che vola a terra; Finlandia, direttore urta il violino della solista durante il concerto: lo strumento da 1 milione vola a terra, il video; Direttore d'orchestra urta un violino da un milione di dollari e il video diventa virale. Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari: lo strumento cade a terra tra lo stupore – VideoDurante un concerto in Finlandia, il maestro Matthew Halls ha urtato accidentalmente il prezioso strumento della solista Elina Vähälä ... ilfattoquotidiano.it Finlandia, direttore d'orchestra urta il violino da un milione di dollari che vola a terraLa foga alla direzione d'orchestra del maestro britannico Matthew Halls, che stava dirigendo una sinfonia di Max Bruch, ha provocato un tragicomico incidente nella sala concerto della città di Lahti, ... repubblica.it Un incidente inaspettato durante un concerto in Finlandia coinvolge il prezioso Guadagnini della solista. Fortunatamente il violino sembra non aver subito danni Leggi tutto - facebook.com facebook