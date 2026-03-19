Infratel Italia Relazione Annuale 2026 | ricavi a 50 mln e utile netto di 5,3 mln

Infratel Italia ha pubblicato la relazione annuale del 2026, che riporta ricavi per 50 milioni di euro e un utile netto di 5,3 milioni. I ricavi diretti sono aumentati rispetto ai 34,7 milioni del 2022, con una stima preliminare per il 2025. La società ha quindi registrato un incremento nei ricavi nel periodo considerato.

Dal documento presentato alla Camera emerge che la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da progetti pluriennali in essere I ricavi diretti sono cresciuti da 34,7 milioni di euro nel 2022 a 50 milioni nel 2025 (stima preliminare). La crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da progetti pluriennali in essere. Il risultato netto 2025 si attesta a 5,3 milioni, con un MOL (Margine Operativo Lordo) di 5,8 milioni. Il valore complessivo delle commesse gestite raggiunge 8,5 miliardi di euro. Sono i principali risultati economici di Infratel Italia, società del gruppo Invitalia, che ha illustrato alla Camera la Relazione Annuale 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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