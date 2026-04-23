Grottaminarda masterclass sul cinema napoletano con il critico cinematografico Valerio Caprara

A Grottaminarda si tiene una masterclass dedicata al cinema napoletano, condotta dal critico cinematografico Valerio Caprara. L’evento fa parte del ciclo di incontri organizzati da CineLab, un corso sulla storia, l’analisi e la scrittura cinematografica. Le lezioni si svolgono presso la sede dell’Associazione Cripta Maynarda, continuando gli appuntamenti iniziati a gennaio.

Continuano gli appuntamenti con le Masterclass di CineLab, il corso sulla Storia, l’Analisi e la Scrittura Cinematografica che si svolge da gennaio presso la sede Hoo-o Lab dell’Associazione Cripta Maynarda di Grottaminarda. Domenica 26 aprile, ore 18:30, è in programma una Masterclass unica nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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