È morto il critico cinematografico e youtuber Federico Frusciante

È morto a 52 anni Federico Frusciante, noto su Internet per le recensioni e i video di analisi sul cinema pubblicati sul suo canale YouTube, che conta circa 120 mila iscritti. Nato a Pontedera nel 1973, aveva aperto a Livorno un negozio di videocassette e DVD a noleggio, chiamato Videodrome (omaggio al film di David Cronenberg), che in città – e non solo – era diventato un punto di riferimento per tanti cinefili e, in generale, un presidio culturale. E proprio nel suo videonoleggio (tenuto aperto fino al 2022) Frusciante aveva cominciato a pubblicare i primi video di critica cinematografica. Parallelamente all’attività commerciale, aveva costruito una forte presenza come divulgatore, tanto da essere invitato a tenere lezioni in ambito universitario e a far parte della giuria in festival internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

Dolore a Livorno per la scomparsa di Federico Frusciante, 52 anni, commerciante, regista, critico cinematografico e musicista. Nel corso della sua attività aveva intervistato registi e attori, spaziando dal cinema di genere italiano a maestri internazionali.

