È morto Federico Frusciante critico cinematografico e musicale molto amato sul web

Federico Frusciante, noto critico cinematografico e musicale, è morto all'età di 52 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa, avvenuta il 15 febbraio 2026, è stata annunciata sui social da amici e colleghi, che hanno ricordato il suo contributo appassionato nel mondo della cultura. Frusciante era molto seguito online, dove condivideva recensioni e riflessioni che avevano conquistato un vasto pubblico.

È morto Federico Frusciante, aveva 52 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 15 febbraio 2026, è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali. "È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna", si legge nel post che in poche ore ha raccolto centinaia di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e follower. Dalla videoteca al web: una passione totale per il cinema. Nato il 28 agosto 1973 a Pontedera (Pisa), Frusciante aveva trasformato la sua passione per il cinema in un percorso professionale e umano coerente e riconoscibile. Il mondo di Youtube perde una delle sue firme e voci più originali. È morto Federico Frusciante, critico cinematografico, ex proprietario di una celebre videoteca di Livorno e membro dei "criticoni", collettivo che ormai da qualche anno era tra i più seguiti.