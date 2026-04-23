Grottaglie FdI | No a strumentalizzazioni su Leonardo chiarire partecipazioni all’evento

A Grottaglie, si sollevano polemiche riguardo a un evento previsto per il 28 aprile, che riguarda il dossier sulle installazioni USA-NATO in Italia. Il partito politico locale ha chiesto di evitare strumentalizzazioni e di chiarire le partecipazioni all’incontro, dopo le tensioni sollevate sui contenuti e sui soggetti coinvolti nell’iniziativa. La discussione si concentra sulla trasparenza delle presenze e delle attività legate alla manifestazione.

Tarantini Time Quotidiano Polemiche a Grottaglie per l’incontro in programma il 28 aprile dedicato al dossier “Installazioni USA-NATO in Italia”. Il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, insieme al gruppo dirigente locale del partito, contesta l’impostazione dell’evento e la presenza indicata in locandina di “Lavoratori Leonardo Grottaglie”. Secondo FdI, l’accostamento tra l’iniziativa e il nome di Leonardo risulterebbe “strumentale e ingiustificato”, considerando il ruolo della società nel settore della difesa e dell’aerospazio. Nel mirino anche il contesto politico dell’incontro, promosso da una lista civica locale e legato al coordinamento nazionale “No Nato”, con la presenza di sigle ritenute dai rappresentanti di Fratelli d’Italia espressione di posizioni radicali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, FdI: “No a strumentalizzazioni su Leonardo, chiarire partecipazioni all’evento” Notizie correlate Leggi anche: Vertenza Leonardo, a Grottaglie convocato il tavolo permanente Leonardo Aerostrutture, da Grottaglie a Foggia barricate contro il fondo saudita: "Rischio delocalizzazione"Il Comune di Grottaglie si è fatto promotore della battaglia relativa al futuro dello stabilimento che appartiene alla divisione Aerostrutture, in...