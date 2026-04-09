Leonardo Aerostrutture da Grottaglie a Foggia barricate contro il fondo saudita | Rischio delocalizzazione

Lo stabilimento di Leonardo Aerostrutture, situato a Grottaglie, sta affrontando una fase di tensione a causa dell’ingresso di un fondo d’investimento saudita nel gruppo azionario. Il Comune di Grottaglie ha promosso una mobilitazione per difendere il sito, temendo un possibile spostamento delle attività a Foggia. La questione riguarda il rischio di delocalizzazione legato a questa operazione finanziaria.

Il Comune di Grottaglie si è fatto promotore della battaglia relativa al futuro dello stabilimento che appartiene alla divisione Aerostrutture, in virtù dell'ingresso di un fondo nel gruppo azionario Leonardo. Istituzioni, lavoratori e sindacati chiedono la continuità industriale sotto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leonardo-Boeing, il fondo di investimento saudita spaventa Grottaglie e Foggia: preoccupati migliaia di lavoratoriLa divisione Aerostrutture fuori dal perimetro Leonardo? Cresce la tensione sindacale a Grottaglie e a Foggia.

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Studio 100. . Cresce la preoccupazione per l’ingresso del fondo saudita PIF, in trattativa avanzata per entrare nel capitale di Leonardo Aerostrutture. Oggi incontro in aula consiliare a Grottaglie, promosso dal sindaco D’Alò Domani appuntamento al Sep - facebook.com facebook