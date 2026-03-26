A Grottaglie si è tenuto un incontro tra le parti coinvolte nella vertenza dello stabilimento Leonardo. Il tavolo permanente è stato convocato per discutere delle questioni aperte e delle future azioni da intraprendere. La riunione si inserisce in un percorso di confronto che coinvolge i rappresentanti dell’azienda, i lavoratori e le istituzioni locali.

L’incontro è in programma per mercoledì 8 aprile alle ore 10.00 nell’Aula consiliare del Comune. Al tavolo prenderanno parte i sindaci della provincia, esponenti della Regione Puglia, parlamentari dell’area ionica e le sigle sindacali FIM, FIOM e UILM, protagoniste di un’azione congiunta a tutela dei lavoratori. "È grazie all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro territorio che lo stabilimento ha saputo affrontare e superare momenti complessi – dichiara il Sindaco –. Proprio per questo oggi è fondamentale continuare su questa strada, rafforzando il confronto e garantendo la massima trasparenza, con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali". 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vertenza Leonardo, a Grottaglie convocato il tavolo permanente

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