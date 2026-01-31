Sydney Sweeney clonata dall’intelligenza artificiale | il video di Elon Musk che fa discutere

Elon Musk ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale che mostra Sydney Sweeney. Il clip ha subito scatenato molte discussioni online, con alcuni che chiedono chiarimenti sull’uso delle immagini e altri che esprimono preoccupazioni sulla manipolazione digitale. La protagonista, reale o virtuale, torna a far parlare di sé, questa volta nel mondo della tecnologia e delle immagini fake.

Elon Musk torna al centro delle polemiche. Questa volta non per questioni spaziali o dichiarazioni politiche, ma per aver condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale che utilizza le fattezze di Sydney Sweeney. Il miliardario ha pubblicato il contenuto sul suo social network X per promuovere i miglioramenti di Grok, l'assistente AI sviluppato dalla sua azienda xAI. Il 28 gennaio, Musk ha scritto sulla piattaforma: " I video di Grok ora durano 10 secondi e l'audio è notevolmente migliorato ". A corredo del messaggio, un video creato dall'utente Alex Patrascu che mostra una versione artificiale dell'attrice ventottenne all'interno di un'astronave.

