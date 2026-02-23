L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNI

L’intelligenza artificiale di Grok, creata da xAI di Elon Musk, ha evitato il peggio a un uomo di 49 anni in Norvegia. La tecnologia ha identificato tempestivamente un malore grave, consentendo di intervenire rapidamente con le cure necessarie. L’uomo si trovava in difficoltà durante un’escursione in montagna, ma grazie all’AI il soccorso è stato attivato in pochi minuti. La vicenda dimostra come l’innovazione possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

L’intelligenza artificiale di Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, ha salvato la vita a un uomo norvegese di 49 anni. Il paziente, che si era recato al pronto soccorso per un forte dolore addominale, era stato dimesso per un semplice reflusso gastroesofageo. Nel corso delle ore, peggiorando la situazione, l’uomo ha avviato una chat con Grok, descrivendo minuziosamente i sintomi. L’AI ha così segnalato la possibile ulcera perforata o appendicite atipica, indicando una criticità da codice rosso, consigliando di tornare in ospedale e richiedere una TAC. Il paziente ha seguito il consiglio ed è tornato in ospedale per chiedere un approfondimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Wikipedia compie 25 anni: come resiste all'assalto dell'intelligenza artificiale e di Elon MuskIl 15 gennaio 2026, Wikipedia celebra 25 anni di presenza online.

L'intelligenza artificiale di Elon Musk è impazzita? Perché Grok sta spogliando chiunqueNegli ultimi giorni, Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, sta attirando l'attenzione per i contenuti generati.

l'intelligenza artificiale migliore di sempre!!! Grok 4 di Elon Musk

Argomenti discussi: È possibile immaginare un'intelligenza artificiale sostenibile?; L'intelligenza artificiale scombina le carte della consulenza finanziaria; L'illusione della conoscenza nei chatbot, che non sanno di non sapere: cosa sbagliamo nel dibattito sull'intelligenza artificiale generale; L'Intelligenza artificiale protagonista alla Vercellae Hospitales.

Sperimentare l'intelligenza artificiale in azienda: dalla teoria alla praticaCorso con laboratori pratici per imprenditori: capire l'intelligenza artificiale e come può ottimizzare i processi aziendali

Sam Altman lancia l'allarme: servono regole urgenti sull'intelligenza artificialeIl CEO di OpenAI evidenzia l'importanza di stabilire normative immediate per l'IA, sottolineando i rischi e le sfide etiche che il settore deve affrontare

Chi può vincere #Sanremo secondo l'intelligenza artificiale #Sanremo2026

