Carlo Calenda ha criticato aspramente il centrosinistra, definendo il suo atteggiamento verso il governo come uno scontro di natura quasi da corrida. Ha osservato come il campo largo sia fragile e poco preparato a governare, evidenziando la mancanza di proposte concrete e la frammentazione delle forze politiche. La sua analisi dipinge un quadro di divisioni interne e di un panorama politico in cui la compattezza sembra mancare.

La fotografia scattata da Carlo Calenda sul centrosinistra all’attacco scomposto del governo, più che in bianco e nero (più nero che bianco per la verità) è quella che mette a fuoco un terreno disgregato su tutto e arido di proposte. Sì, perché mentre l’asse giallo-rosso continua a recitare lo spartito di una coalizione che non c’è, il leader di Azione decide di rompere gli indugi descrivendo in pochi ma significativi scatti, l’immagine spietata di un’opposizione allo sbando. E non è solo una critica politica: è una bocciatura su tutta la linea. e alla fine, la didascalia di Calenda è una sentenza che non ricorre a giri di parole: «Il centrosinistra è diviso su tantissime cose, e non vedo proposte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Calenda piccona il campo largo, tra Conte e Avs la sentenza è spietata: “Il centrosinistra non è pronto a governare, solo una corrida” (video)

Calenda attacca: “Il centrosinistra non è pronto a governare. Sento sempre una sorta di corrida”ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche sulla mancanza di visione Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso un duro giudizio sul centrosinistra,...

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