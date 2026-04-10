Calenda piccona il campo largo tra Conte e Avs la sentenza è spietata | Il centrosinistra non è pronto a governare solo una corrida video
Carlo Calenda ha criticato aspramente il centrosinistra, definendo il suo atteggiamento verso il governo come uno scontro di natura quasi da corrida. Ha osservato come il campo largo sia fragile e poco preparato a governare, evidenziando la mancanza di proposte concrete e la frammentazione delle forze politiche. La sua analisi dipinge un quadro di divisioni interne e di un panorama politico in cui la compattezza sembra mancare.
La fotografia scattata da Carlo Calenda sul centrosinistra all’attacco scomposto del governo, più che in bianco e nero (più nero che bianco per la verità) è quella che mette a fuoco un terreno disgregato su tutto e arido di proposte. Sì, perché mentre l’asse giallo-rosso continua a recitare lo spartito di una coalizione che non c’è, il leader di Azione decide di rompere gli indugi descrivendo in pochi ma significativi scatti, l’immagine spietata di un’opposizione allo sbando. E non è solo una critica politica: è una bocciatura su tutta la linea. e alla fine, la didascalia di Calenda è una sentenza che non ricorre a giri di parole: «Il centrosinistra è diviso su tantissime cose, e non vedo proposte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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