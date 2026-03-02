Ferretti Group cresce sul mercato internazionale con ’AAA Marine’

Ferretti Group amplia la propria presenza internazionale attraverso la collaborazione con ’AAA Marine’, puntando a rafforzare la propria posizione nel Medio Oriente. La partnership mira a incrementare la distribuzione e la visibilità dei loro prodotti nella regione, che rappresenta un mercato strategico per il settore nautico. La collaborazione si inserisce in un piano di espansione volto a consolidare la presenza dell’azienda in aree chiave.

UN SIGNIFICATIVO salto di qualità per crescere nel Medio Oriente, un ruolo da protagonista della scena nautica al recente boot di Dusseldorf senza dimenticare il doppio successo agli attesissimi Boat International Design and Innovation Awards 2026 e la première mondiale con isei modelli della flotta presentati all’85esima edizione del Discover Boating Miami International Boat Show. Dopo un 2025 da record, che ha visto il pieno raggiungimento della Guidance su ricavi ed Ebitda e una performance del gruppo superiore al mercato di riferimento con ricavi netti a 1.231,7 milioni (+5% sul 2024), utile netto di 90,1 milioni (+2,2% rispetto all’anno precedente) e un portafoglio ordini di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

