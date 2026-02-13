Mareggiate e danni in Cilento Vibonati chiede lo stato di calamità

Le recenti mareggiate hanno causato gravi danni alla costa di Vibonati, nel Cilento. Il Comune ha deciso di chiedere ufficialmente lo stato di calamità naturale, rivolgendosi alla Protezione Civile, alla Prefettura di Salerno e alla Regione Campania. La richiesta mira a ottenere aiuti concreti per riparare le strutture danneggiate e mettere in sicurezza l’area. Vibonati si trova ora a fare i conti con danni significativi alle spiagge e alle abitazioni lungo la costa.

Le violente mareggiate hanno messo ko la costa cilentana. Il Comune di Vibonati, in particolare, ha inviato una richiesta urgente alla Protezione Civile Regionale, alla Prefettura di Salerno e alla Giunta Regionale della Campania per sollecitare un intervento immediato e il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nello specifico, ingenti i danni alla rete fognaria in località Santa Maria Li Piani e alla condotta sottomarina nei pressi della foce del torrente Cacafava. Numerosi, poi, gli allagamenti e i disagi anche presso le strutture ricettive turistiche della zona. “Abbiamo inoltrato, anche insieme agli altri comuni del Masterplan Cilento Sud, richiesta dello Stato di calamità naturale”, ha detto il sindaco Manuel Borrelli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo.

Un forte vento ha colpito la Sicilia, causando danni ovunque e lasciando molte case senza tetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Porto Recanati travolta da mareggiate e dall'esondazione del Musone: gravi i danni; San Giovanni e i danni del maltempo e delle mareggiate da mitigare; Erosione su costa cosentina: crollo sul lungomare a Marina di Fuscaldo; In arrivo una nuova mareggiata, l'esperto: Raffiche di vento e onde alte fino a 6 metri, ci saranno danni.

Ciclone Ulrike, danni lungo la costa di Palmi: mareggiate e allagamentiIl passaggio del ciclone Ulrike ha provocato danni significativi sul territorio di Palmi, in particolare lungo la fascia costiera. Nella notte tra il 12 e il ... laprimapagina.it

Maltempo, Sud e Centro travolti da mareggiate e venti furiosi: raffiche fino a 137 km/h. Un morto a Formello, danni e Comuni isolatiIl maltempo torna a colpire a tre settimane dal ciclone Harry. A Formello, vicino Roma, una frana ha travolto una palazzina di tre piani, causando la ... msn.com

Il ciclone flagella la costa: mareggiate, allagamenti e alberi sradicati con danni a strade, linee elettriche e strutture tra Capo d’Orlando, Patti e Tindari - facebook.com facebook