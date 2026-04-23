Grande successo per l’evento MMA al PalaEden

L’evento MMA si è svolto al PalaEden di Edenlandia, attirando più di mille spettatori. Circa quaranta atleti provenienti da diverse parti d’Italia si sono affrontati in una serie di incontri all’interno della gabbia, un spazio che unisce tecnica, tradizione e spettacolo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi combattenti e ha proposto incontri di diversa intensità e livello.

La gabbia della MMA ha richiamato oltre mille spettatori al PalaEden di Edenlandia dove si sono esibiti in spettacolari incontri circa quaranta atleti da tutta Italia in uno spazio simbolico dove si incontrano tecnica, tradizione e spettacolo.”Tra i professionisti nei match di cartello importante.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Edenlandia, arriva la “gabbia” della MMA: appuntamento al PalaEden Fight4 Cage Edition, al PalaEden di Edenlandia arriva la "gabbia" della MMA“La gabbia” arriva al PalaEden di Edenlandia: sabato 18 aprile a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte irrompe la MMA con Fight4 Cage Edition. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande successo per la V edizione di Biennale Tecnologia; Bagheria celebra la gioia e l’integrazione: grande successo per il Carnevale di Primavera – Il Carnevale della città e del mare – Il Carnevale dei Popoli; Grande successo per la quarta edizione del Tic Festival; Formia, grande successo per le Giornate Internazionali di Studi Formiani: ricerca, territorio e comunità al centro. Il diamante si fa messaggio: grande successo per l’evento firmato Gioielleria AbeteProtagonista assoluto è stato il progetto Tattoo Your Diamond: una visione innovativa che permette di imprimere un messaggio personale sulla cintura di ... osservatoriooggi.it Grande Fratello VIP: cosa è successo nell'undicesima puntataNella puntata del 22 aprile di Grande Fratello VIP: tensioni dopo la proclamazione della prima finalista e scontri accesi nella Casa, tra intrecci amorosi e nuovi equilibri segnati dal televoto ... grandefratello.mediaset.it Grande successo per le scuole primaria di via delle Industrie e di Borgo Pineta nei Giochi della Gioventù https://www.terremarsicane.it/grande-successo-per-le-scuole-primaria-di-via-delle-industrie-e-di-borgo-pineta-nei-giochi-della-gioventu/ #Attualità #Avez - facebook.com facebook