Grande successo per la mostra su Gianni Versace arriva la proroga | superati i 47 mila visitatori

La mostra dedicata a Gianni Versace, intitolata “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, si tiene nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Fin dall’apertura, ha attirato più di 47 mila visitatori, registrando un notevole afflusso di pubblico e ottenendo un alto apprezzamento. Per questa ragione, la direzione del museo ha deciso di prorogare l’esposizione fino al 3 maggio 2026.

La mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, in corso nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, considerato il grande successo di pubblico e dell’ampio consenso registrato, è stata prorogata fino al 3 maggio 2026.Inaugurata lo scorso 19 dicembre in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Nerd Show chiude un’edizione di grande successo: oltre 45 mila visitatori a BolognaFiereNumeri in linea con il record dello scorso anno per Nerd Show, che conferma il traguardo delle oltre 45 mila presenze e registra una partecipazione... Cultura: chiude mostra su Dali’ a Roma, oltre 75 mila visitatoriSi è conclusa domenica primo febbraio a Palazzo Cipolla, sede del Museo del Corso, la mostra “Dali’.