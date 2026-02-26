Abbonamento Muvt a 20 euro per i bus Amtab | c' è proroga fino al 30 giugno

È stata annunciata una proroga fino al 30 giugno per l’offerta sugli abbonamenti ai mezzi Amtab, che permette di acquistarli a 20 euro. Questa opportunità riguarda gli utenti interessati a usufruire degli incentivi Muvt365, che facilitano l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale. La misura mira a garantire un’opzione più accessibile per chi utilizza quotidianamente i bus della città.

