Anticipazioni Grande Fratello Vip 22 aprile | il confronto di fuoco tra Antonella Elia e Paola Caruso

Stasera, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di “Grande Fratello Vip” condotta da Ilary Blasi. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, torna con un episodio che include un confronto tra Antonella Elia e Paola Caruso. La serata è prevista in prima serata e si concentra su alcuni scontri e discussioni tra i concorrenti, tra cui quello tra le due donne.

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, stasera 22 aprile in prima serata su Canale 5. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Antonella Elia è la prima finalista di Gf Vip: nella Casa scoppia il caos. Paola Caruso va su tutte le furie, stasera un confronto di fuoco le metterà una di fronte all’altra. Francesca Manzini alle prese con una coreografia: talento incontenibile o egocentrismo senza misura? La Casa è divisa tra chi la difende e chi l’attacca senza mezzi termini i suoi “tecnicismi” e non solo. Stasera potrà rispondere alle accuse dei suoi nemici, dopo le scintille della notte tra lei e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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