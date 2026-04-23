La puntata del 24 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si sta avvicinando e il televoto in corso sta generando molte conversazioni tra i fan. Tra i concorrenti in gioco, Alessandro Mussolini è stato salvato, mentre Marco Berry si trova vicino all’eliminazione. I risultati dei sondaggi online sono già oggetto di discussione e attenzione da parte del pubblico.

La puntata del 24 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina con un televoto che sta già facendo discutere. Dopo l’undicesima puntata del 22 aprile, il pubblico ha iniziato a votare e i primi sondaggi mostrano un divario impressionante tra i due concorrenti finiti al centro della sfida: Alessandra Mussolini e Marco Berry. Le percentuali parlano chiaro e delineano un quadro che potrebbe anticipare un esito quasi inevitabile. A questo punto è naturale chiedersi: come si è arrivati a questo televoto? Perché Alessandra Mussolini sta dominando così nettamente? E quali possibilità restano a Marco Berry per evitare l’eliminazione? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 24 aprile 2026: Alessandro Mussolini salva, Marco Berry prossimo all’eliminazione

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