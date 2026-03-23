Grande Fratello Vip 2026 sondaggi puntata 24 marzo 2026 | Marco Berry eliminato Paola Caruso super preferita

La puntata del 24 marzo 2026 del Grande Fratello Vip si prepara a essere una delle più attese di questo inizio stagione. Il primo televoto eliminatorio ha già acceso il dibattito sui social e nei forum dedicati al reality, dove i sondaggi stanno delineando un quadro piuttosto netto. Dopo la diretta del 20 marzo, che ha definito i primi schieramenti e acceso le prime tensioni, il pubblico vuole capire chi sarà costretto a lasciare la Casa. Chi guida le preferenze? Chi è davvero in pericolo? E quanto ha influito ciò che è accaduto nella scorsa puntata sulle percentuali attuali? Scopriamolo insieme. La seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 20 marzo, ha segnato l’inizio delle dinamiche più interessanti di questa edizione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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