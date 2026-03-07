Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026 | bandi attesi in primavera I requisiti richiesti

Per la primavera del 2026 è previsto il rilascio dei bandi per le graduatorie ATA 24 mesi, strumenti fondamentali per le scuole nella scelta delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande saranno indicati nelle nuove procedure di aggiornamento, che interesseranno principalmente il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio nelle scuole.

È atteso per la primavera 2026 l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l'assegnazione delle supplenze annuali, delle supplenze fino al termine delle attività didattiche e per le immissioni in ruolo.