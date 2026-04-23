Le sessioni di prove libere del GP Miami sono state estese da 60 a 90 minuti. Questa modifica, annunciata recentemente, riguarda le prime sessioni di prove e mira a offrire ai piloti più tempo per adattarsi alle caratteristiche del circuito. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori e entrerà in vigore già a partire dalla prossima gara. Le prove libere rappresentano un momento importante per la preparazione delle vetture e dei piloti.

Le modifiche al regolamento, approvate dai team nella riunione con la Fia di lunedì, non saranno l’unica cosa a cambiare nel weekend di Miami del prossimo 1-3 maggio. L’atteso ritorno della Formula 1, al termine della lunga pausa di cinque settimane dovuta alla cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita, sarà infatti dominato da una sola sessione di prove libere – come da regolamento nei weekend di format Sprint – che in questo caso sarà però estesa. Le FP1 in Florida, sul circuito che gira intorno al celebre Hard Rock Stadium, avranno una durata di 90 minuti al posto dei tradizionali 60. Una scelta che non arriva a sorpresa da parte...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Miami, libere allungate da 60 a 90 minuti: ecco perché

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