GP della Liberazione 2026 di Ciclismo tutto pronto a Roma per l’evento sportivo e solidale

Il Gran Premio della Liberazione 2026 di ciclismo si terrà a Roma, con l’inizio previsto per domani alle 9. La manifestazione si svolgerà in due giornate e coinvolgerà numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La corsa si svolgerà lungo un percorso cittadino e prevede anche iniziative di carattere solidale. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e logistica per garantire lo svolgimento regolare dell’evento.

Roma, 23 aprile 2026 – Tutto pronto per la due giorni di grande ciclismo a Roma. Domani mattina, alle 9.30, si inizia con il Coati Liberazione Juniores che vedrà misurarsi oltre 30 squadre tra le migliori d’Italia e non solo, Poi, a cavallo tra ora di pranzo e primo pomeriggio, il DPiù Liberazione Allievi e il VF Costruzioni Liberazione Esordienti costituiranno il fiore all’occhiello del GP Ciclismo Oggi e Domani, una “challenge” che comprende quasi trenta corse giovanili del Centro-Sud nel 2026. Sabato 25, le gare regine. Alle 9 scatterà il Caleffi Liberazione Women, mentre alle 14 il Gran Premio della Liberazione propriamente. Ma i Lazio Bike Days targati Terenzi Sport Eventi non sono solo gare ciclistiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ciclismo. Sdruccioli si fa valere al Gp della LiberazioneLa Recanati - Marinelli Cantarini conia il nuovo oro con Davide Sdruccioli, vittorioso nel classico e prestigioso Gran Premio della Liberazione a... Ciclismo, il gruppo sportivo Iperfinish pronto a essere protagonistaStabbia di Cerreto Guidi (Firenze), 23 febbraio 2026 - Sulla collina di Pulica presso il ristorante “Lo Spigo” la presentazione della squadra allievi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciclismo. G. P. della Liberazione femminile; Presentata in Campidoglio a Roma la due giorni di ciclismo vero e proprio Mondiale di Primavera; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (20 – 26 Aprile); 79° GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE: 28 TEAM A CACCIA DEL MONDIALE DI PRIMAVERA. 79° Gran Premio della Liberazione: 28 team a caccia del Mondiale di PrimaveraA proposito di atleti multidisciplinari, Christian Fantini sarà la punta di diamante della Solme Olmo Arvedi, mentre la Padovani si presenta con un Riccardo Lorello in gran spolvero ma anche con quel ... corrieredellosport.it Presentata in Campidoglio a Roma la due giorni di ciclismo vero e proprio Mondiale di PrimaveraTutto pronto per i Lazio Bike Days, la due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di Roma, che conterrà il 79° Gran Premio della Liberazione, l’evento ciclistico che dal 1946, in occas ... corrieredellosport.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook 25 APRILE ai #MuseiNazionaliCagliari! Trascorrete la Festa della Liberazione con noi: l'ingresso ai nostri Musei è GRATUITO per tutta la giornata! Museo Archeologico + Pinacoteca Ore 8:30 - 19:30 (Ultimo ingresso 18:45) Vienite a scoprire la stori x.com