ciclismo il gruppo sportivo iperfinish pronto a essere protagonista

Il gruppo sportivo Iperfinish si prepara a essere protagonista nel ciclismo, dopo aver completato con successo le ultime prove di allenamento. La squadra allievi si è riunita a Stabbia di Cerreto Guidi, vicino al ristorante “Lo Spigo”, per la presentazione ufficiale. Il debutto stagionale è fissato per il 15 marzo nella classica Coppa Cei, un appuntamento importante che segna l’inizio di una stagione intensa. La squadra sta affinando le strategie per affrontare la gara.

Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze), 23 febbraio 2026 - Sulla collina di Pulica presso il ristorante “Lo Spigo” la presentazione della squadra allievi del Team Iperfinish che si prepara al debutto stagionale previsto nella classica Coppa Cei il 15 marzo. Dopo la grande stagione 2025 con 23 vittorie, e il secondo posto nella classifica nazionale delle società, il gruppo con il presidente Giacomo Vierucci, Moreno Ragoni e lo staff tecnico, ha rinnovato la squadra con quattro conferme e sette nuovi arrivi tutti debuttanti in categoria. La squadra è ritenuta in grado di essere ancora ottima protagonista e le ambizioni non mancano, ed in verità nessuno le ha nascoste in occasione del battesimo ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Falconara piange il dottor Giuseppe Bramucci: addio a un medico stimato, protagonista dell’impegno civile e sportivoFalconara perde il dottor Giuseppe Bramucci, medico stimato e figura di riferimento nel territorio.

Europei ciclismo su pista a Konya: due record del mondo e Italia protagonistaA Konya, il velodromo turco ha regalato emozioni forti agli appassionati di ciclismo su pista.

Ciclismo: un settore giovanile ben organizzatoL’unione fa la forza. Potrebbe essere presentata così la nuova stagione della Polisportiva Albergo Oliveto, società attiva da oltre 50 anni sul territorio aretino e meglio conosciuta soprattutto per i ... lanazione.it

Ciclismo, test e visite mediche per il team atripaldese Eco Evolution BikeIl team Eco Evolution Bike è pronto per un’altra stagione agonistica, la sesta dalla fondazione.Come consuetudine anche per il corrente anno 2026 gli atleti dell’organico si sono sottoposti alle visit ... atripaldanews.it

Nel 1907, Lucien Petit-Breton affrontò la durissima salita del Tourmalet al Tour de France, dove un corridore gridò agli organizzatori: "Siete degli assassini!" Nonostante le difficoltà, Petit-Breton vinse quel Tour, entrando nella leggenda del ciclismo. Credit Foto - facebook.com facebook