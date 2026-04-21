Ciclismo Sdruccioli si fa valere al Gp della Liberazione

Davide Sdruccioli ha conquistato la vittoria al Gran Premio della Liberazione, corsa prestigiosa che si è svolta a Chiaravalle. La gara, organizzata tra le strade della provincia, ha visto in azione numerosi ciclisti provenienti da diverse regioni. Sdruccioli si è imposto sugli avversari, portando a casa il titolo di questa edizione del classico. La competizione si è conclusa con la vittoria del corridore locale.

La Recanati - Marinelli Cantarini conia il nuovo oro con Davide Sdruccioli, vittorioso nel classico e prestigioso Gran Premio della Liberazione a Chiaravalle. Il campione marchigiano ciclocross torna a imporsi su strada, al secondo anno nella categoria (inaugurata con continuità nei primi cinque-dieci e la conquista del Poker Leopardiano), alla propria sedicesima stagione di vita. Il successo è sempre di squadra, come sottolineano i patron Paolo Marinelli e Bruno Cantarini. Il sodalizio, presentato a marzo nell’Aula Magna del Palazzo Comunale, veste l’immancabile giallorosso leopardiano per la guida tecnica di Erri Morlacca e Luigi Micucci. Ad affiancare il giovane Sdruccioli sono Emanuele Castignani, Federico De Angelis, Federico Diletti, Marco Diletti, Leonardo Grini, Jacopo Piaggesi, Riccardo Pierangelini, Diego Valeriani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Sdruccioli si fa valere al Gp della Liberazione Notizie correlate Ciclismo su pista: mancano le stelle, ma l’Italia si fa valere a Konya. Favero e Venturelli crescono alla grande, occhio alla velocitàSi è conclusa l’edizione turca degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya (Turchia). Podismo. Gp della Liberazione. In 290 al traguardoLuis Matteo Ricciardi, portacolori dell’Atletica Avis Castel San Pietro ha vinto la 42ª edizione del Gran Premio Liberazione, tappa del Campionato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Spezia, prove di terzo posto; Ciclismo. Sdruccioli si fa valere al Gp della Liberazione. Ciclismo. Sdruccioli si fa valere al Gp della LiberazioneLa Recanati - Marinelli Cantarini conia il nuovo oro con Davide Sdruccioli, vittorioso nel classico e prestigioso Gran ... sport.quotidiano.net