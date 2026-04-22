Governo incassa fiducia su dl sicurezza da venerdì palla a Colle con correttivo

Il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri. Da venerdì, la palla passa al presidente della Repubblica, che dovrà esaminare il correttivo al decreto. La discussione riguarda le modifiche al testo approvato e il loro possibile impatto, mentre le procedure per la trasmissione al Quirinale sono in corso. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa in merito.

Roma, 22 apr. (askanews) – Il ‘nuovo’ decreto sicurezza dell’esecutivo Meloni, varato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso in seguito a una lunghissima gestazione e giunto alla firma del Capo dello Stato quasi venti giorni dopo, si avvia, tra le polemiche e un infuocato dibattito parlamentare, verso il via libera definitivo, venerdì, alla Camera. Sulla scia di uno scontro governo-Colle esploso sulla norma sui compensi agli avvocati ‘ad avvenuto rimpatrio’, che ha fatto saltare sulla sedia avvocati e, a ruota, i magistrati. E che è solo l’ultimo capitolo di un provvedimento su cui la moral suasion del Quirinale è intervenuta, già in fase di gestazione, per alcune ‘correzioni’ e degli altolà come sull’emendamento della Lega sugli sfratti per le seconde case.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo Dl Bollette, governo incassa la fiducia alla CameraVia libera delll’Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul dl bollette. Aggiornamenti e contenuti dedicati Governo incassa fiducia su dl sicurezza, da venerdì palla a Colle con correttivoRoma, 22 apr. (askanews) - Il 'nuovo' decreto sicurezza dell'esecutivo Meloni, varato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso in seguito ... notizie.tiscali.it Dl sicurezza, il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì e 117 noROMA – Il governo ha incassato la fiducia della Camera posta sul decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in ... dire.it