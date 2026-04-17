Tagliare il Tribunale di Terni non è all' ordine del giorno del governo | arriva la prima risposta diretta dall' esecutivo
Il governo ha dichiarato che non ha in programma di chiudere il Tribunale di Terni, rispondendo alle voci che circolano da giorni sulla possibile soppressione dell’ente giudiziario locale. La notizia ha suscitato attenzione tra cittadini e rappresentanti locali, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in merito. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Da giorni tiene banco a Terni la questione legata alla possibile soppressione del Tribunale cittadino. Tutto parte da un documento dell’Associazione nazionale magistrati che propone la riduzione delle sedi con meno di trenta giudici e dieci magistrati, per una nuova riforma della geografia.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Troppi processi e poche toghe, c’è un piano per “tagliare” il tribunale di TerniIl documento dell’Associazione nazionale magistrati che propone la riduzione dei “palazzacci” con meno di trenta giudici e dieci magistrati per una...
Sin Terni-Papigno, Emma Pavanelli: "La destra umbra volta le spalle alla città. Bocciato l'ordine del giorno sui tempi certi"Con il Movimento 5 Stelle al governo era stato affidato al Ministero dell’Ambiente il compito di procedere alla revisione dei 42 SIN italiani,...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Tribunale di Terni a rischio, gli avvocati: Impatto penalizzante per l’intera comunità; Mozione Pd contro l'ipotesi di chiusura del tribunale di Terni; Tribunale di Terni verso la soppressione, la condanna delle associazioni degli avvocati; Si aprono spiragli per la Ternana: il Tribunale fissa per venerdì l’udienza prefallimentare.
Prisco, non è all'ordine del giorno tagliare i tribunali di Terni o Spoleto(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Ho fatto una verifica anche con gli uffici del ministero della giustizia e non è all'ordine del giorno del governo tagliare né il tribunale di Terni né quello di Spoleto: ... msn.com
Terni, Tribunale a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: Gravissime conseguenze per la giustizia in UmbriaL'Associazione nazionale magistrati ha presentato al governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli uffici giudiziari ... corrieredellumbria.it
Venerdì c’è l’udienza decisiva al Tribunale di Terni. Le novità facebook
. @seriecofficial | Ternana, venerdì 17 aprile udienza al Tribunale di Terni x.com