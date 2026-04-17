Tagliare il Tribunale di Terni non è all' ordine del giorno del governo | arriva la prima risposta diretta dall' esecutivo

Il governo ha dichiarato che non ha in programma di chiudere il Tribunale di Terni, rispondendo alle voci che circolano da giorni sulla possibile soppressione dell’ente giudiziario locale. La notizia ha suscitato attenzione tra cittadini e rappresentanti locali, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in merito. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza ulteriori sviluppi ufficiali.