Lube dopo il ko il futuro è adesso Decalogo per salvare una stagione no

Dopo la sconfitta in Supercoppa, la squadra Lube si trova di fronte a un momento decisivo per la stagione. I campioni di Perugia hanno conquistato il trofeo con una vittoria per 3-1 su Verona, raggiungendo il record di sette vittorie nella competizione. La finale si è svolta ieri, anche se ufficialmente è riconosciuta come evento del 2026.

La Supercoppa 2025, anche se giocata nel 2026, è stata alzata ieri dai ’nemici’ di Perugia, vittoriosi 3-1 su Verona eguagliando il primato di Treviso che aveva vinto il trofeo per ben sette volte. Ed il fanese Lorenzetti ha sorpassato il compianto Bagnoli, diventando il primo allenatore a vincere la Supercoppa in sei occasioni. Il giorno dopo il ko 3-1 in semifinale, in casa Lube si è chiacchierato ancora parecchio dello stop patito contro la Rana. Sostanzialmente ci si è divisi nell’interpretazione del risultato tra chi ha evidenziato la capacità di lottare alla pari, perdendo due set per piccoli dettagli ai vantaggi, e chi invece, più critico o deluso, ha sottolineato gli errori e i rimpianti in un’annata da montagne russe e senza acuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lube, è la Supercoppa delle occasioni perse: Verona vince due set ai vantaggi, Civitanova reagisce ma sbaglia troppo nel quarto e va koTRIESTE Supercoppa amara per la Cucine Lube che perde la semifinale contro Verona dopo due ore di battaglia. Primi due set persi ai vantaggi dalla squadra di Medei che recrimina per non ... corriereadriatico.it

Lube ko in quattro set. Dopo i primi 2 parziali in grande difficoltà, Civitanova prova a reagire. Alla fine Perugia vince 3-1CIVITANOVA Harakiri della Cucine Lube che non riesce nell’impresa di conquistare il ventesimo successo casalingo per merito dei campioni del mondo di Perugia che con il successo all’Eurosuole Forum ... corriereadriatico.it

ÈTv Marche. . La Lube sconfitta da Verona dice addio alla Supercoppa facebook

Pallavolo finali Supercoppa: Cucine Lube Cinitanova-Rana Verona 1-3. Gli scaligeri conquistano la finale contro la Sir Susa Scai Perugia che ha battuto l'Itas Trentino nell'altra semifinale. Diretta su Rai 2 a partire dalle 15. x.com