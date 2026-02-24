Il deterioramento dei fiumi è causato dall’inquinamento e dalla mancanza di manutenzione, compromettendo la loro capacità di sostenere la biodiversità e proteggere le comunità. Le captazioni abusive e gli scarichi irregolari peggiorano la situazione, minacciando le risorse idriche locali. Per questo, sono necessari interventi concreti e tempestivi per mettere in sicurezza le acque e preservare questi ambienti essenziali. La questione diventa sempre più urgente nelle zone a rischio alluvioni.

I fiumi sono una risorsa preziosa per il nostro territorio. Non sono soltanto corsi d’acqua che attraversano città e campagne, ma veri e propri ecosistemi ricchi di vita, fondamentali per l’ambiente, l’agricoltura e la sicurezza delle persone. Salvaguardare i fiumi significa proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Negli ultimi anni il cambiamento climatico ha reso sempre più frequenti eventi estremi, come piogge intense e improvvise. Questi fenomeni possono provocare piene e alluvioni, mettendo a rischio abitazioni, scuole e attività produttive. Per questo motivo è fondamentale prendersi cura dei corsi d’acqua attraverso interventi costanti di manutenzione, pulizia degli argini e controllo della vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incontro pubblico sul futuro della sanità, Lucchi (Pd): "Mettere in sicurezza il Servizio sanitario regionale"Un incontro pubblico ha affrontato il futuro della sanità regionale, con il deputato Lucchi del Pd che ha sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza il Servizio sanitario pubblico.

Ricostruzione e fiumi, scatta il piano per la sicurezza urbana: sul Montone un cantiere da 2,5 milioniIl comune di Cesena ha avviato un progetto di sicurezza urbana dopo il crollo di un ponte sul fiume Montone, causato dalle intense piogge di aprile.

L’autre Costa Rica, Un Eden fragile: 6% de la biodiversité à protéger - Documentaire Voyage - AMP

Argomenti correlati

Fiumi da mettere in sicurezza. Per salvare il futuro e il mondo; Mettere in sicurezza i fiumi; Ricostruzione e fiumi, scatta il piano per la sicurezza urbana: sul Montone un cantiere da 2,5 milioni; Poche ore di tregua, poi torna il maltempo: nuova allerta meteo per piene dei fiumi, mareggiate e vento.

Mettere in sicurezza i fiumiOltre 150 tecnici coinvolti per la salvaguardia dei fiumi. Ieri, nella sede della Provincia di Forlì-Cesena a Forlì, si ... msn.com

Una delibera del 2017 predispose oltre 300 milioni per mettere in sicurezza coste, fiumi e versanti, ma tra iter lunghi e cantieri arrivati tardi quei progetti non si sono mai trasformati in opere - facebook.com facebook