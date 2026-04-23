Sul fronte delle trattative di mercato, il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco si avvicina a un nuovo club, con quest’ultimo in vantaggio rispetto ad altri contendenti. La società interessata sta valutando anche altri obiettivi per rinforzare l’attacco, mentre l’attenzione resta concentrata sulla possibile partenza del giocatore. La situazione è ancora in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, il Milan balza in netto vantaggio per il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco mentre la dirigenza valuta le priorità per l’attacco. Leon Goretzka si allontana dalla Juventus in vista della prossima finestra di mercato estiva. Il Milan, come riportato da Gianni Balzarini, è infatti balzato in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del centrocampista: la concorrenza internazionale resta estremamente agguerrita, ma i rossoneri sembrano aver trovato i giusti argomenti per convincere il giocatore. Le ultimissime indiscrezioni confermano che il Diavolo sta premendo forte sull’acceleratore per chiudere questo rinforzo in tempi brevissimi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, novità importanti nella corsa al centrocampista che si svincolerà dal Bayern: c’è un club in pole

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