Il trasferimento di Goretzka alla Juventus si avvicina alla fase decisiva. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco, ha due richieste che devono essere soddisfatte prima di concludere l’accordo. La dirigenza bianconera sta valutando attentamente la situazione e cerca di superare la concorrenza di altri club europei. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, con aggiornamenti che indicano un passo avanti nel percorso di avvicinamento tra le parti.

di Luca Fioretti Goretzka Juve entra nel vivo: per il mediano in uscita dal Bayern la dirigenza studia attentamente la situazione per superare le rivali estere. Leon Goretzka deciderà presto il proprio futuro. Il giocatore del Bayern Monaco era stato vicinissimo all’ Atletico Madrid a gennaio: all’epoca, il direttore sportivo spagnolo era volato in Germania per chiudere l’accordo, ma l ‘affare è sfumato poiché i bavaresi non volevano privarsene a stagione in corso e il tesserato preferiva restare per motivi familiari. Adesso, a maggio, il 31 enne scioglierà le riserve. Sulle sue tracce c’è la Juventus, pronta a fiutare il prestigioso colpo a zero per dominare sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juve può entrare nel vivo: il tedesco ha due esigenze che devono essere soddisfatte. Gli aggiornamenti

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