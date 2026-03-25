Il mercato estivo si anima con l'interesse per il centrocampista del Bayern Monaco, il cui contratto scade il 30 giugno. Il Napoli ha mostrato interesse, ma anche Milan, Inter e Juventus stanno monitorando la situazione. La trattativa tra le parti potrebbe portare a un trasferimento, con le diverse società pronte a fare mosse nei prossimi giorni.

Il nome di Leon Goretzka accende il mercato estivo e mette al centro una sfida tra big italiane. Il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza il 30 giugno, è finito nel mirino del Napoli, ma anche Milan, Inter e Juventus si muovono con attenzione. Il club azzurro valuta il profilo per rinforzare la mediana con esperienza e fisicità, mentre la concorrenza cresce giorno dopo giorno. Una trattativa che può cambiare gli equilibri in Serie A. Il Napoli si inserisce nella corsa. Il Napoli ha deciso di entrare con decisione nella corsa a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco rappresenta un’occasione importante a parametro zero e il club azzurro vuole anticipare la concorrenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Goretzka, il Napoli fa sul serio: anche Milan, Inter e Juve in corsa. Chi è in vantaggio nell’affare

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