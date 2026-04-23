Goran Bregovi? infiamma il Cartiere Carrara

Goran Bregovic ha portato la sua musica al Cartiere Carrara, attirando un pubblico vario. Nel frattempo, a Gerusalemme, Rebecca Weiss, giornalista della CNN, si trova sul posto dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo che si reca quotidianamente davanti al Muro del Pianto per pregare. La giornalista sta seguendo questa vicenda, documentando il comportamento dell’uomo e il suo rapporto con il luogo sacro.

Rebecca Weiss, reporter della CNN, viene mandata a Gerusalemme dopo aver sentito parlare di un uomo che ogni giorno, davanti al Muro del Pianto, va a parlare con Dio. Si chiama Horowitz: ogni giorno si presenta lì, ogni giorno prega. Rebecca Weiss decide di aspettarlo: quando questi si allontana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Goran Bregovi? al Parco San Valentino per il Pordenone Blues FestivalDopo gli annunci di Frah Quintale, Riccardo Cocciante, dei Dogstar con Keanu Reeves e degli Skunk Anansie, al già lungo calendario musicale targato... “God Is Not Your Babysitter”, il maestro Goran Bregovi? in concerto a Villafranca di VeronaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il compositore e... Contenuti di approfondimento Goran Bregovic sul palco del Festival Dromos il 13 agostoAnche Goran Bregovi? tra i protagonisti del ventiseiesimo festival Dromos: il musicista e compositore balcanico in concerto con la sua Wedding and Funeral Band il 13 agosto a Neoneli. Trombe, tromboni ... ansa.it Chi è Goran Bregovi? Ospite a Sanremo con la Wedding & Funeral Band/ La musica mi ha salvato la vitaGoran Bregovic con La Wedding and Funeral Band ospite a Sanremo per duettare con Olly, chi è il compositore balcanico che suona per unire i popoli Goran Bregovic torna a Sanremo 2025 per duettare con ... ilsussidiario.net