Goran Bregovi? al Parco San Valentino per il Pordenone Blues Festival

Goran Bregovic si esibirà al Parco San Valentino durante il Pordenone Blues Festival, portando un concerto che attirerà molti appassionati. La motivazione dell’evento è legata alla crescente popolarità del musicista, noto per la sua fusione di sonorità balcaniche e rock. La data scelta aiuta a riempire il cartellone con un artista internazionale, pronto a coinvolgere il pubblico con i suoi brani più famosi. La serata promette di essere un momento speciale per gli amanti della musica dal vivo.

Dopo gli annunci di Frah Quintale, Riccardo Cocciante, dei Dogstar con Keanu Reeves e degli Skunk Anansie, al già lungo calendario musicale targato Verso Pordenone 2027 si aggiunge un nuovo grande nome. Goran Bregovic, uno dei protagonisti assoluti della world music europea, sarà al Parco San Valentino l'11 luglio con inizio alle 21. Il Pordenone Blues Festival porta infatti in città il compositore e polistrumentista bosniaco dalla forza visionaria inconfondibile. La sua musica è un'esplosione di sonorità balcaniche, polifonie sacre, folklore e pulsazioni rock, fusa in uno stile che ha valicato ogni confine geografico e culturale, conquistando palchi e platee in tutto il mondo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Riccardo Cocciante sabato 20 giugno dal Parco San Valentino di PordenoneSabato 20 giugno, Riccardo Cocciante si esibirà al Parco San Valentino di Pordenone.

Leggi anche: L'alternative rock dei Dogstar con Keanu Reeves fa tappa al Pordenone Blues & Co. Festival

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.