Google Workspace | l’AI rivoluziona l’ufficio con dati e automazione

Durante il Google Cloud Next, Google ha annunciato l’introduzione di Workspace Intelligence, una nuova funzionalità che integra l’intelligenza artificiale Gemini all’interno della piattaforma Google Workspace. Questa novità mira a migliorare l’efficienza degli utenti attraverso l’automazione di compiti e l’analisi dei dati. L’obiettivo è rendere più semplice e rapido l’accesso alle informazioni e la gestione delle attività quotidiane in ufficio.

? Cosa sapere Google presenta Workspace Intelligence con integrazione Gemini durante il Google Cloud Next.. L'automazione dei dati su Sheets promette velocità operativa fino a 9 volte superiore.. Durante il Google Cloud Next di questa settimana, la gigante tecnologica ha presentato una serie di aggiornamenti per Workspace con l’obiettivo di trasformare l’intelligenza artificiale nel nuovo assistente digitale per ogni professionista in ufficio. Il cuore della strategia risiede nell’introduzione di Workspace Intelligence, un ecosistema di automazione integrato che attinge direttamente dai dati degli utenti su Gmail, Calendar, Chat e Drive, includendo Docs, Slides e Sheets.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Workspace: l’AI rivoluziona l’ufficio con dati e automazione Notizie correlate Gemini enterprise: google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspacegemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati,... Gemini rivoluziona Galaxy S26 e Pixel 10 con automazioneGemini sta per rivoluzionare l'interazione con gli smartphone Galaxy S26 e Pixel 10, introducendo un sistema di automazione vocale capace di gestire... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Google Workspace, arriva l'AI in grado di capire il tuo lavoro e riorganizzartelo; Come usare Google Workspace in modo più sicuro: guida pratica a Gmail, Drive, Meet e app di terze parti; Vercel violata, un tool AI spalanca Google Workspace; Vercel è stata attaccata: esposte credenziali di alcuni clienti dopo il furto di un account Google Workspace. Google Workspace: l’AI di Gemini automatizza fogli, documenti ed emailGoogle Workspace si evolve con AI e Gemini: un assistente intelligente automatizza fogli, documenti ed email sotto controllo utente ... it.blastingnews.com Google Workspace, arriva l'AI in grado di capire il tuo lavoro e riorganizzarteloWorkspace Intelligence punta a trasformare dati sparsi in un contesto operativo coerente e immediatamente utilizzabile ... hdblog.it https://youtu.be/FB8DvWhWjAIsi=z-eP9Juem0uumVs8 Sai cos'è un GEM e come creare quello che desideri Sai come addestrare Google Gemini (Google Workspace) per aiutare alunne ed alunni - con particolare attenzione a BES e DSA - a comprende - facebook.com facebook In un mondo sempre più connesso, la sicurezza dei nostri account di lavoro è fondamentale. Un nuovo approfondimento svela le migliori strategie per blindare @GoogleWorkspace . #GoogleWorkspace #Cybersecurity #Privacy #Produttività x.com