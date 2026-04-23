Golden Gala 2026 | Hunter Bell sfida Sabbatini nei 1500 all’Olimpico

Il prossimo 4 giugno a Roma si terrà la tappa italiana della Diamond League, con il Golden Gala 2026. In programma la sfida tra la campionessa mondiale indoor di 1500 metri, Georgia Hunter Bell, e l’atleta italiana Gaia Sabbatini. La gara si svolgerà allo stadio Olimpico, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica leggera. La competizione tra le due atlete è tra le principali novità dell’evento.

Il 4 giugno a Roma la campionessa mondiale indoor Georgia Hunter Bell affronta l’azzurra Gaia Sabbatini: cresce l’attesa per la tappa italiana della Diamond League. Nuovo annuncio per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Tra le protagoniste dei 1500 metri ci sarà la britannica Georgia Hunter Bell, campionessa mondiale indoor, pronta a sfidare l’azzurra Gaia Sabbatini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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