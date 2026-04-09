La campionessa Keely Hodgkinson prenderà parte al Golden Gala, uno degli eventi più importanti nel calendario dell’atletica leggera, che si svolgerà all’Olimpico. La atleta gareggerà nei 400 metri piani, una delle discipline di maggiore rilievo della manifestazione. La partecipazione di Hodgkinson al meeting conferma la sua presenza tra gli atleti di alto livello attesi sulla pista romana.

Cosa: Partecipazione della campionessa Keely Hodgkinson al prestigioso meeting di atletica leggera, cimentandosi nei 400 metri piani.. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026.. Perché: La fuoriclasse degli 800 metri ha scelto la Capitale per testare i propri limiti nella velocità pura, arricchendo un evento già denso di stelle internazionali.. L’attesa per gli appassionati di atletica leggera sta per terminare, e la cornice maestosa della Capitale è pronta ad accogliere ancora una volta i più grandi talenti internazionali dello sport. Il prossimo appuntamento con il prestigioso Golden Gala Pietro Mennea promette di regalare emozioni indimenticabili, arricchendosi di una presenza d’eccezione che infiammerà gli spalti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Golden Gala: Hodgkinson all’Olimpico nei 400 metri

Golden Gala 2026, i master dei 100 metri tornano protagonisti all’OlimpicoIl Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, non sarà riservato soltanto ai grandi nomi dell’atletica...

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